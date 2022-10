NBA

NBA : Klay Thompson pète les plombs, il lâche ses vérités sur Devin Booker

Publié le 29 octobre 2022 à 06h35

Champion NBA pour la quatrième fois en juin dernier, Klay Thompson est revenu tranquillement sur les parquets en ce début de saison. Mais lors du match contre les Suns, le Splash Brother a été exclu à la suite d'une altercation avec Devin Booker. Après la rencontre, ils se sont expliqués… et se sont confiés sur leur admiration respective.

Après deux énormes blessures, Klay Thompson est revenu sur les parquets au début de l’année 2022. Un retour très attendu pour les fans de NBA, qui étaient tous très curieux de voir le niveau affiché par le Splash Brother après une absence aussi longue. Et Thompson n’a pas manqué son retour, puisque quelques mois après, il est allé chercher sa quatrième bague de champion NBA.

Un clash éclate entre Thompson et Booker

Néanmoins, Klay Thompson est conscient qu’il doit faire attention à son corps. Le numéro 11 des Golden State Warriors y est allé doucement cet été et cela se voit sur le début de saison. Moins en jambes contre les Suns, le quadruple champion NBA a même dérapé en fin de match après un clash avec Devin Booker, sa première expulsion dans la ligue. Heureusement, Thompson et Booker se sont rapidement expliqués.

