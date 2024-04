Joel Embiid, de retour d’une blessure sévère au ménisque du genou gauche, a fait une frayeur aux Philadelphia 76ers ce samedi. Face aux New York Knicks, en playoffs, l’intérieur est sorti brièvement du terrain, apparemment blessé, avant de revenir dans le match. Son entraîneur, Nick Nurse, affirme qu’il n’a pas l’intention de s’arrêter là et qu’il continuera à jouer la série.

Malgré ce qui ressemblait à une nouvelle blessure, Joel Embiid a finalement été capable de terminer la rencontre, ce samedi, dans la défaite face aux New York Knicks (111-104). Malgré cette frayeur, les Philadelphia 76ers n’ont pas l’intention de le mettre au repos pour la dernière ligne droite de la saison. « C’est vraiment un guerrier » , a souligné Nick Nurse.

« C’est vraiment un guerrier. Et il se bat » , a déclaré Nurse au sujet d’Embiid, affirmant que les Sixers n’avaient pas l’intention de mettre leur star au repos. « Je pense qu’il veut absolument jouer. »

« Rien ne me surprend plus avec Joel » , a pour sa part assuré Tyrese Maxey, meilleur marqueur de Philadelphie avec 33 points. « C’est un battant. Il va toujours essayer de tout donner pour son équipe. Donc, s’il pense qu’il peut jouer, c’est sûr qu’il sera là. »

Dans les dernières minutes de la première mi-temps, Joel Embiid a réalisé l’une des actions les plus marquantes du match en se lançant lui-même un alley-oop à l’aide de la planche, conclu par un dunk sur OG Anunoby. Cependant, après ce panier, le MVP en titre semblait souffrir d’une blessure à la jambe et a quitté le terrain.

