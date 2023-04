NBA - Playoffs : Les Grizzlies vont-ils encore passer un cap ou définitivement tout gâcher ?

Florian Barré

Deuxième à l’Ouest, les Grizzlies de Memphis ont réalisé une saison de NBA de très haut niveau. Pourtant, la franchise de Zach Kleiman n’a pas eu une fin d’année de tout repos. En cause : la blessure de Brandon Clarke, une affaire extra-sportive autour de Ja Morant et le comportement de Dillon Brooks. Retour sur la saison et cap sur la suite pour les Grizzlies.

Alors que jusqu’au mois de février inclus, l’effectif tournait à plein régime à Memphis, tout a volé en éclat. Une descente aux enfers en trois étapes. En premier lieu, Brandon Clarke se rompt le tendon d’Achille contre les Nuggets, l’obligeant à se retirer des parquets jusqu’à la saison prochaine. Sur ce même match, Dillon Brooks joue tellement les durs qu’il dépasse le stade des 16 fautes techniques. Comme le veut la règle en NBA, il a donc été suspendu un match toutes les deux nouvelles fautes techniques. Et pour finir, Ja Morant a pointé une arme en live sur Instagram dans un strip club. D’abord suspendu deux matchs par son équipe, le franchise player des Grizzlies a finalement raté trois semaines de compétition.

Et le MVP de la franchise est…

Malgré cette histoire autour de Ja Morant, difficile de ne pas dire qu’il est celui qui a mené la franchise vers cette 2e place à l’Ouest, avec notamment 26.4 points, 8 passes et 6 rebonds en moyenne par match. Pourtant, depuis son retour de suspension, l’équipe a changé et le meneur est plus en retrait. Jusque-là habitué à jouer les premiers rôles, Ja Morant a ainsi été invité à revenir sur la pointe des pieds et à se réintégrer progressivement à un collectif articulé autour d’une nouvelle hiérarchie.

Que faut-il attendre des Grizzlies maintenant ?