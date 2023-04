NBA : «Je suis impatient d’en découdre», LeBron James est prévenu

Hugo Chirossel

Dans la nuit de mardi à mercredi, les Lakers sont allés chercher une victoire très précieuse pour la course aux playoffs sur le parquet de l’Utah Jazz (133-135). Dans la nuit de mercredi à jeudi, LeBron James et ses coéquipiers joueront un des matchs les plus importants de leur saison face à l’autre équipe de Los Angeles, et les Clippers ont hâte d’y être.

Après un début de saison très compliqué, personne ne pensait que les Lakers seraient dans cette position. Alors qu’il ne leur reste que trois rencontres à jouer avant la fin de la saison régulière, les Angelinos sont plus que jamais dans la course afin de se qualifier pour les playoffs. En déplacement sur le parquet de l’Utah Jazz dans la nuit de mardi à mercredi, les Lakers se sont imposés en prolongation (133-135). Une victoire qui leur permet d’être septième de la conférence Ouest et au cours de laquelle LeBron James a fini meilleur marqueur avec ses 37 points.

NBA : Joel Embiid en mode MVP, les Lakers ne s’arrêtent plus, Milwaukee confirme… https://t.co/odOZaNG4pu pic.twitter.com/ygEscDPK1M — le10sport (@le10sport) April 5, 2023

« Il y a beaucoup d’enjeux »

D’autant plus que les Lakers ont le même bilan que l’équipe juste devant eux au classement : les Clippers. Par un heureux hasard de calendrier, il se trouve que les deux formations s’affronteront dans la nuit de mercredi à jeudi dans le derby de Los Angeles. Une rencontre décisive qui pourrait permettre à l’une des deux équipes de se retrouver en très bonne position pour se qualifier directement pour les playoffs, sans avoir à passer par le play-in. « C’est sans doute le premier match d’importance qu’on joue face à eux. Il y a beaucoup d’enjeux en ce moment », a avoué Tyronn Lue, dans des propos relayés par Basket USA .

« Nous savons ce qui s’est dit dans les médias »

Cette rencontre marquera également les retrouvailles entre les Lakers et Russell Westbrook, ce dernier évoluant désormais chez les Clippers : « Nous savons ce qui s’est dit dans les médias, ce qui a été dit sur lui et son temps passé là-bas. Nous l’avons toujours soutenu depuis le premier jour, depuis qu’il est arrivé ici et que nous l’avons intégré à notre équipe, à notre famille. Pour n’importe quel joueur, il s’agit de donner du fil retordre à son ancienne franchise. Je pense donc que c’est un match important pour lui et pour nous aussi », a déclaré Norman Powell à ce sujet.

« Je suis impatient d’en découdre »