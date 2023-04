NBA : Dans la légende, LeBron James touche le jackpot

Thomas Bourseau

LeBron James est déjà entré dans la légende à différentes reprises au cours de sa carrière et notamment cet hiver en devenant le joueur qui a inscrit le plus de points de l’histoire de la NBA. Et à présent, James intègre un cercle très fermé. Explications.

Le 8 février dernier, LeBron James a planté 38 points face à l’Oklahoma City Thunder. Ce qui lui a permis de devenir le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA devant le jusqu’ici indétrônable Kareem Abdul-Jabbar et ses 38 387 points. La légende des Los Angeles Lakers a passé le flambeau au Chosen One, à savoir l’élu, qui était supposé être la relève d ’His Airness Michael Jordan.

Comme Jordan, James devient milliardaire

En l’espace de 20 ans en NBA, LeBron James a battu un bon nombre de records et comme son idole de jeunesse et celui qu’il doit émuler depuis ses débuts, King James a rejoint le cercle des sportifs milliardaires après Michael Jordan, considéré comme le plus grand joueur de tous les temps de la discipline de LeBron James. C’est en effet ce que Forbes a fait savoir.

NBA - Lakers : LeBron James lâche un gros de pression https://t.co/vOIbebfFmO pic.twitter.com/U5LoQ4veUe — le10sport (@le10sport) April 6, 2023

Investissements, contrats publicitaires, le pactole pour LeBron James

Selon le célèbre magazine, LeBron James aurait atteint le milliard de dollars. Cette saison, LeBron James devrait récolter la coquette somme de 124M$ grâce à son salaire avec les Lakers, mais également en raison de ses contrats publicitaires avec Nike, AT&T est Pepsi. De par ses investissements immobiliers, ses parts dans la société de divertissement SpringHill, mais aussi dans Blaze Pizza, Tonal, mais aussi dans une franchise de Pickelball du Fenway Sports Group. LeBron James rejoint le club des milliardaires avant potentiellement de consolider un peu plus sa « legacy » en jouant en NBA avec son fils aîné Bronny ? Réponse dans les prochains mois ou années désormais.