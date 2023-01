NBA : Après son coup de pression, LeBron James a tranché pour la fin de sa carrière

Hugo Chirossel

Mécontent des résultats de son équipe, LeBron James avait poussé un énorme coup de gueule quant à la situation sportive des Lakers il y a quelques jours. Des propos qui ont interrogés, alors que beaucoup d’observateurs se demandaient s’il pouvait réclamer un trade. Mais en réalité, l’ancien joueur des Cavaliers aurait toujours le même objectif, finir sa carrière à Los Angeles.

« Je n'ai pas envie de finir ma carrière en jouant à ce niveau du point de vue collectif. Je veux être toujours en mesure de me battre pour gagner le titre. Je sais ce que je peux apporter à n'importe quelle équipe qui dispose des bons éléments . » Il y a quelques jours, LeBron James n’avait pas hésité à mettre ouvertement un coup de pression aux Lakers. Des propos qui avaient fait ressurgir les questions autour de l’avenir du joueur désormais âgé de 38 ans, et ui actuellement sous contrat jusqu’en 2025.

« Il veut finir sa carrière avec les Lakers »

Mais à en croire les informations de Zach Lowe, les plans de LeBron James n’auraient pas changé. « Je continue à entendre qu'il veut rester avec les Lakers, il veut finir sa carrière avec les Lakers », a confié le journaliste d’ ESPN , dans son podcast The Lowe Post . Il a tout de même ajouté que si les Lakers ne parviennent pas à redresser la barre, ses envies d’ailleurs pourraient bel et bien être réelles : « Ses commentaires doivent cependant être interprétés, car sa patience n'est pas infinie, et si tout cela n'est qu'un marasme continu de pertes, peut-être que cela changera... »

« Il faut que je sois sur le terrain avec mon garçon »