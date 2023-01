Mbappé se fait piquer la Coupe du monde par Messi et un énorme kiffe par Cristiano Ronaldo

La rédaction

C’est l’événement en France ce 19 janvier. La NBA débarque à Paris avec un match opposant les Chicago Bulls et les Detroit Pistons. Les billets se sont vendus comme des petits pains et l’Accor Arena affiche évidemment complet. Mais parmi les 15.000 personnes qui seront présentes, une star française manquera à l’appel : Kylian Mbappé.

C’est un secret pour personne, Kylian Mbappé est fan de NBA. Parti à New-York lors de ses jours de congés accordés par le Paris Saint-Germain après la Coupe du Monde, le numéro 7 de Christophe Galtier avait assisté au match opposant Brooklyn à San Antonio. Toutefois, il ne sera pas de la partie ce jeudi à l'Accor Arena de Paris pour le duel Chicago-Detroit.

Un match All-Stars

Kylian Mbappé ne s’assiéra pas au milieu des 15.000 chanceux ayant obtenus leur précieux sésame pour assister au match entre les Bulls et les Pistons. Et pour cause, il disputera lui aussi un match, qui est attendu par de nombreux fans, ce jour-là en Arabie Saoudite. Plus précisément, il s’agira d’une rencontre entre le PSG et une équipe « all-star » avec les joueurs d'Al-Nassr et d'Al-Hilal. Les supporters saoudiens assisteront donc à un match opposant Neymar, Mbappé et Messi à Cristiano Ronaldo, qui jouera son premier match avec son nouveau club.

Mbappe écarté, la grande décision du PSG https://t.co/4Obm33FYVB pic.twitter.com/MFzTCtlWeH — le10sport (@le10sport) January 16, 2023

Le NBA Paris Game, un événement planétaire

Loin de la chaleur saoudienne, cette rencontre délocalisée en France est un bon moyen de rendre accessible la NBA aux Français. Les places vont de 80 (tribunes) à 1.875€ (bord de terrain). En 2020, un premier match NBA avait eu lieu entre Charlotte et Milwaukee. Puis, la crise sanitaire lié au Covid a empêché la tenue des matchs en 2021 et 2022. Kylian Mbappé était présent sur le parquet aux côtés de Neymar et Verratti, entre autres, mais ratera cet événement. Peut-être se consolera-t-il en voyant son idole de jeunesse : Cristiano Ronaldo.