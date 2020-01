Basket

Basket : Quand Antetokounmpo s'enflamme pour Neymar et Mbappé !

Publié le 25 janvier 2020 à 19h35 par La rédaction

Après s’être imposé avec les Milwaukee Bucks face aux Charlotte Hornets, Giannis Antetokounmpo a confié avoir adoré l’ambiance de ce premier match officiel organisé en France, et salue notamment la présence de Neymar et Kylian Mbappé.

Il était l’un des joueurs phares de cette première en France. Giannis Antetokounmpo a enflammé le parquet de l’AccorHotels Arena lors de la victoire des Milwaukee Bucks face aux Charlotte Hornets du français Nicolas Batum (116-103) dans ce premier match officiel de NBA organisé dans l’hexagone. Auteur d’un double-double pendant la rencontre (30 points et 16 rebonds), le Grec de 25 ans semble avoir vraiment apprécié l’ambiance.

« Voir Neymar et Mbappé ici, c’est dingue, c’est fou ! »