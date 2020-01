Basket

Basket - NBA : Giannis Antetokounmpo s’enflamme pour le match à Paris !

Publié le 25 janvier 2020 à 9h35 par A.M.

Auteur de 30 points lors de la victoire des Bucks contre les Hornets (116-103), Giannis Antetokounmpo n’a pas manqué de s’enflammer pour le premier match de l’histoire de la NBA en France.

Tous les regards étaient tournés vers lui. MVP en titre, Giannis Antetokounmpo était la grande star du premier match de l’histoire de la NBA à Paris. Et le Grec a répondu présent puisque son double-double (30 points et 16 rebonds) a permis aux Milwaukee Bucks de s’imposer face aux Charlotte Hornets (116-103). Et après la rencontre, il a affiché sa fierté d’avoir pris part à ce moment historique.

«C'était super d'être en France»