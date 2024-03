La NBA suspend deux joueurs après une nouvelle bagarre (vidéo)

Florian Barré

Samedi soir en NBA, alors que Jazz et Rockets s’affrontaient à Houston, lors d’une large victoire de la franchise texane 147-119, une bagarre a éclaté au début du deuxième quart-temps. Kris Dunn et Jabari Smith Jr. en sont venus aux mains avant d’être séparés par les arbitres et les joueurs. Il fallait s’y attendre, la ligue a sévi. Ce sera deux matchs pour le premier, à l’initiative de l’échauffourée, un seul pour le second qui a répliqué.

Chahut, maillots arrachés et tentatives de coups de poing… La NBA a suspendu dimanche le meneur des Utah Jazz, Kris Dunn, pour deux matchs et l’intérieur des Houston Rockets, Jabari Smith, pour un match, pour leur rôle dans une altercation lors de la victoire 147-119 des Rockets samedi. La suspension de Dunn démarrera ce lundi soir alors que le Jazz affrontera Dallas. Il ratera également le match suivant face aux San Antonio Spurs de Victor Wembanyama. Smith manquera quant à lui le match des Rockets contre les Portland Trail Blazers.

Kris Dunn vs. Jabari Smith Jr. 😳pic.twitter.com/ZrwIh3CCNn — Hoop Central (@TheHoopCentral) March 24, 2024

Dunn assume ses actes

La bagarre entre les deux hommes, initiée par Dunn selon la NBA, était tout sauf surprenante. Il y avait déjà eu un précédent entre le meneur et l'intérieur lors d'une rencontre en janvier, où les deux protagonistes avaient écopé d'une faute technique. Par ailleurs, en conférence de presse, le joueur du Jazz a fait amende honorable en assumant la responsabilité de ses actes et sa suspension. « Pour moi, j'assume la responsabilité de mes actes et peu importe ce que la ligue décide pour moi, je dois respecter cela. »

Face à Wembanyama, les Rockets devront innover

Du côté des Rockets, l’absence de Jabari Smith Jr. pourrait être préjudiciable. La franchise texane est sur huit succès de rang et a Golden State en ligne de mire pour la dernière place qualificative au play-in tournament. Ainsi, face à San Antonio, un faux pas est interdit. L’intérieur d’Houston affiche une moyenne de 13,3 points et 8,5 rebonds par match depuis le début de la saison. Une fiche qu’il faudra combler, en sachant que la peinture texane est toujours amputée d’Alperen Sengun, blessé.