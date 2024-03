NBA : Kevin Durant encense Gregg Popovich, le coach de Victor Wembanyama

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Gregg Popovich, l’entraîneur des Spurs et de Victor Wembanyama, est l’une des plus grandes légendes de l’histoire de la NBA. Cela se reflète dans les éloges que Kevin Durant et Devin Booker ont faits de lui ce samedi, après la victoire des Suns à San Antonio (131-106).

« À chaque fois, je veux prendre [Gregg Popovich] dans mes bras et lui dire que je l’aime » , a confié Kevin Durant ce samedi. Après avoir infligé une défaite cuisante aux San Antonio Spurs (131-106), l’ailier des Phoenix Suns et son coéquipier Devin Booker ont chanté les louanges du coach le plus victorieux de l’histoire de la NBA, avec qui ils ont remporté la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021.

Kevin Durant : « Quelqu’un que j’admire et que je respecte énormément »

« [Gregg Popovich] représente énormément pour moi, pour le basket-ball et pour l’État du Texas. En jouant ici, à Austin, et en assistant à de nombreux matchs de San Antonio pendant mes études universitaires, j’ai vu l’impact qu’il a sur les habitants de la région » , a commencé Kevin Durant, formé à l’Université du Texas, à Austin. « Je l’ai toujours admiré de loin, mais quand vous entrez dans la ligue et que vous le côtoyez, vous voyez le genre de personne qu’il est. C’est un véritable être humain. Il n’y a pas de faux-semblants, il ne joue pas de rôle. »

« Et puis, avoir eu l’opportunité de jouer avec lui et de gagner une médaille d’or (aux Jeux Olympiques de Tokyo, en 2021), cela a porté mon respect pour lui au niveau supérieur » , a continué le double MVP des Finales NBA, au sujet de celui qui entraîne désormais Victor Wembanyama. « Donc, à chaque fois, je veux le prendre dans mes bras et lui dire que je l’aime. Nous sommes liés à jamais par cette médaille d’or. C’est un homme courageux et un véritable ami. Quelqu’un que j’admire et que je respecte énormément. »

Devin Booker : « Il m’a laissé une belle bouteille de vin »