NBA : Victor Wembanyama, élève modèle de Gregg Popovich

Victor Wembanyama a impressionné tous les observateurs depuis son arrivée en NBA et il n’a pas manqué d’impressionner Gregg Popovich, lui aussi. Le coach des San Antonio Spurs trouve la capacité d’apprentissage du rookie « remarquable ». « Il a fait des progrès dans tellement de domaines », a-t-il noté ce samedi.

Pour sa première saison en NBA, Victor Wembanyama fait preuve d’une précocité exceptionnelle. Le rookie s’est déjà imposé comme le visage des San Antonio Spurs et une véritable star de la ligue nord-américaine. Mais il a également montré une capacité d’apprentissage qui a surpris son entraîneur, Gregg Popovich.

Gregg Popovich : « Certains joueurs n’y arrivent jamais »

« [Victor Wembanyama] est très attentif. Ce qui est impressionnant, c’est sa rapidité à appliquer ce qui a été discuté lors de l’entraînement ou ce qu’on lui a montré en vidéo » , a confié Gregg Popovich, ce samedi, avant la défaite des Spurs face aux Suns (106-131). « On lui montre des vidéos d’autres joueurs — qu’il s’agisse d’un rocker step, de monter la balle en transition, ou de toute autre facette du jeu — et on le voit essayer d’intégrer ces éléments dès le soir même. C’est remarquable, car pour certains joueurs, cela peut prendre des années. Certains n’y parviennent même jamais. Il apprend donc très bien, c’est le premier point. »

« Ensuite, il aspire à devenir un grand joueur. Il consacre du temps, que ce soit avant ou après l’entraînement, ou avant le match, pour s’asseoir et regarder les vidéos du dernier match. Il ne s’en lasse jamais » , a conclu l’entraîneur de Wembanyama.

Victor Wembanyama, « une ardoise vierge à son arrivée »