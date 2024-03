NBA : Victor Wembanyama reste critique malgré une nouvelle performance XXL

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama, qui a inscrit 31 points, 16 rebonds et 5 passes décisives dans la défaite face aux Memphis Grizzlies (97-99) ce vendredi, était manifestement insatisfait de la rencontre malgré sa belle performance. Le jeune joueur des San Antonio Spurs ne pense pas que lui et son équipe se sont donnés à 100 %, et assure qu’il s’agit d’une erreur qu’il ne compte pas répéter.

Malgré ses 31 points, 16 rebonds et 5 passes décisives ce vendredi, Victor Wembanyama reste critique. Suite à la défaite des San Antonio Spurs face aux Memphis Grizzlies (97-99), le Français a surtout souligné les aspects négatifs de sa performance.

« Je ne sais pas si nous avons fait tout ce que nous pouvions »

« Je pense que c’était un match étrange » , a déclaré Victor Wembanyama, dont le tir contesté au buzzer aurait pu donner la victoire aux Spurs, lors de la conférence de presse d’après-match. « Nous avons réussi à les maintenir en dessous de 100 points, mais ils ont fait la même chose. Ils ont bien tiré par moments, et parfois non. C’était un match étrange, et nous n’avons pas su exploiter leurs faiblesses. Je ne sais pas si nous avons fait tout ce que nous pouvions. Je ne pense pas que ce soit le cas. »

« Ce sont des erreurs que je ne répéterai plus »

Le rookie s’est montré particulièrement agressif en seconde mi-temps, où il a pris près des deux tiers de ses tirs ce vendredi. Il a eu un déclic, mais celui-ci est arrivé trop tard à son goût. « Je me souviens avoir pensé en première mi-temps, quand nous avions une large avance, que je n’avais pas encore scellé la victoire. C’est ce que je ressentais » , a expliqué Wembanyama. « Je voulais réagir, car peu importe l’adversaire, nous devons toujours jouer de la même manière, être aussi agressifs. Je voulais donc être aussi agressif que si nous affrontions Joel Embiid ou Giannis Antetokounmpo. J’ai réagi à cela. Mais ce sont des erreurs que je ne répéterai plus. »

« Lorsque nous aurons trouvé la réponse, cela se verra »