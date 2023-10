Dès cette saison, une nouvelle technologie va révolutionner la NBA

Florian Barré

Déjà utilisé dans le football, le tennis ou encore le volley-ball, le « Hawk-Eye » va arriver en NBA, et sera utilisé à partir de cette saison. C’est la conséquence directe de l’accord entre la ligue et Sony Sports. Et grâce à des caméras placées tout au tour du terrain, cette technologie de précision va permettre de suivre en temps réel et en 3D les mouvements des joueurs et du ballon afin de juger au mieux les actions.

La technologie du « Hawk-Eye » sera visible des joueurs, des entraîneurs et des fans dès le début de la saison 2023/24 en NBA, qui démarre mardi prochain. Il n’y a aucun doute sur son immense promesse quand on voit à quel point d’autres sports majeurs l’ont adopté. Le système utilisera 14 caméras placées à des emplacements standardisés autour des arènes, suivant 29 points sur le corps des joueurs (bras, jambes, mains, etc.) ainsi que sur le ballon en 3D et en temps quasi réel.

Après LeBron James, quels sont les joueurs les mieux payés de la planète NBA ? https://t.co/Li1sIzcRIk pic.twitter.com/HBMcXU8T02 — le10sport (@le10sport) October 20, 2023

Une qualité renforcée

Cela remplace un système antérieur récemment utilisé par la société de suivi Second Spectrum, qui utilisait six caméras placées dans les chevrons de l'arène pour suivre les torses des joueurs en 2D, ou un autre système, qui créait un seul point pour chaque joueur à un moment donné. Du point de vue des données et de la visualisation, cela s'apparente à la mise à niveau d'une Super Nintendo vers un casque VR. Une belle progression en d’autres termes. Cette technologie jouera un rôle actif en utilisant des algorithmes qui déterminent si le ballon était sur sa trajectoire ascendante ou descendante lorsqu'il est touché par un défenseur (ou s'il a touché la planche en premier).

La NBA reste prudente