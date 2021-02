Basket

Basket - NBA : Rudy Gobert s'enflamme après la nouvelle victoire du Jazz !

Publié le 10 février 2021 à 22h35 par La rédaction

En tête de la Conférence Ouest, le Jazz s'est offert un nouveau succès de prestige ce mardi contre les Celtics (122-108). Il n'en fallait pas plus pour susciter l'euphorie de Rudy Gobert.

Eliminé au premier tour des playoffs (3-4) l'année dernière alors qu'il était à une victoire de battre les Nuggets, le Jazz est revenu avec un tout autre visage cette saison. Utah est tout simplement la meilleure équipe de la NBA, avec 20 victoires et cinq défaites au tiers de la saison. Le Jazz est logiquement en tête de la Conférence Ouest, et n'a de cesse d'impressionner, comme le confiait Steve Kerr, l'entraîneur des Warriors, il y a deux semaines. Les joueurs de Quin Snyder restent tout simplement sur une série ahurissante de 16 victoires lors de leurs 17 derniers matches. Les coéquipiers de Rudy Gobert ont forcément de nombreuses raisons de sourire, et le pivot français est d'ailleurs revenu sur les origines de cette réussite.

« On est entrés dans cette saison comme si on était en mission »