Basket - NBA : L'anecdote de cette légende sur Luka Doncic !

Publié le 22 mai 2021 à 16h35 par La rédaction

Luka Doncic est arrivé à Dallas en 2018. Dirk Nowitzki, en fin de carrière, l’avait testé pour voir son caractère.

Aujourd’hui, Luka Doncic est la grande star des Mavericks. Mais lorsqu’il est arrivé en NBA, le Slovène n’était âgé que de 19 ans et avait encore tout à prouver. L’immense Dirk Nowitzki, un an avant de prendre sa retraite, avait décidé de tester Luka Doncic. Même si ses performances avec le Real Madrid laissaient présager du niveau du tout jeune meneur, l’Allemand voulait découvrir son caractère.

« Je me souviens qu'il était déjà, genre, super cool »