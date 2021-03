Basket

Basket - NBA : Les éternels regrets de Scottie Pippen avec Kobe Bryant

Publié le 2 mars 2021 à 23h35 par La rédaction

Depuis le décès tragique de Kobe Bryant il y a un an, le monde du basket est en deuil. Certains affichent même des regrets, comme la légende des Chicago Bulls, Scottie Pippen.

Kobe Bryant est incontestablement l’un des meilleurs joueurs que la NBA a connu. Ayant passé toute sa carrière chez les Los Angeles Lakers, celui que l’on surnomme Black Mamba aura tout gagné ou presque. Mais c'est surtout son aura qui aura marqué la NBA et les fans, tant sa grosse mentalité de gagnant était appréciée. Alors quand le monde du basket a appris le décès tragique de Kobe Bryant dans un accident d’hélicoptère il y a un an, une vague d’hommages s’est abattue sur la NBA. Encore aujourd’hui, certains, comme Kyrie Irving, voudraient que l’ancien joueur des Lakers devienne le nouveau logo de la ligue américaine. D’autres, nourrissent quelques regrets.

« Je regretterai pour toujours de n’avoir pas pu avoir une dernière conversation avec Kobe. »