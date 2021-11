Basket

Basket - NBA : Les confidences de Klay Thompson sur son terrible calvaire !

Publié le 4 novembre 2021 à 21h35 par T.M.

Ayant enchainé deux grosses blessures, Klay Thompson a manqué les deux dernières saisons. Des moments difficiles évoqués par le joueur des Warriors.

Il y a quelques mois encore, les Warriors étaient portés par Stephen Curry et Klay Thompson. Mais actuellement, le meneur de Golden State est un peu seul puisque son coéquipier est absent depuis deux saisons maintenant. En effet, le sort s’est abattu sur Thompson qui a enchainé deux terribles blessures, le tenant éloigné des courts pendant plusieurs mois. Mais le retour pourrait bien être proche pour le joueur de Golden State, qui espère tourner la page de ces moments compliqués.

« Les jours les plus sombres de ma vie »