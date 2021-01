Basket

Basket - NBA : Coronavirus, mesures... Un joueur pousse un coup de gueule !

Publié le 13 janvier 2021 à 21h35 par La rédaction

George Hill a montré beaucoup d'énervement après les décisions prises par la NBA concernant le coronavirus.

La saison de NBA a commencé il y a maintenant deux semaines et doit déjà faire face au coronavirus. Plusieurs équipes, comme les Sixers, les Celtics, le Heat et les Mavericks, comptent un ou plusieurs joueurs positifs à la COVID-19, ce qui a forcé la ligue à reporter plusieurs rencontres au cours de ces derniers jours. Si la NBA avait initialement prévu le coup, en n'annonçant qu'une partie de son calendrier afin d'éventuellement reprogrammer d'autres rencontres durant la deuxième moitié de la saison, elle semble aujourd'hui dépassée. De nouvelles mesures ont été annoncées en catastrophe, et les joueurs s'en agacent.

« Personne ne va tirer un trait sur sa vie pour ce sport »