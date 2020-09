Basket

Basket - NBA : LeBron James est encensé par un coéquipier !

Publié le 6 septembre 2020 à 17h35 par A.M.

Ancien joueur des Warriors, Quinn Cook est désormais coéquipier de LeBron James aux Lakers, et le meneur est déjà fan du King.

Déjà considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire, LeBron James s'est lancé un grand défi en rejoignant les Lakers. Le King pourrait décrocher un titre avec une troisième franchise différente, la première à l'Ouest. Et malgré la défaite contre les Rockets lors du match 1 du deuxième tour des Playoffs, la natif d'Akron semble bien en jambes du haut de ses 35 ans. Et l'une des clés de sa réussite réside dans son professionnalisme puisque comme le révèle Quinn Cook, meneur des Lakers, LeBron James est un exemple.

«Quand tu passes du temps autour de LeBron, tu comprends vite pourquoi c’est une légende»