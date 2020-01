Basket

Basket - NBA : L’aveu de Tony Parker sur un souvenir fort avec Jordan !

Publié le 19 janvier 2020 à 15h35 par J.-G.D.

Interviewé sur Michael Jordan, Tony Parker est revenu sur sa première rencontre avec la gloire de la NBA.

Drafté par San Antonio en 2001, Tony Parker est devenu au fil des années une véritable star dans le Texas. Malgré son statut chez les Spurs, l’ancien capitaine de l’équipe de France a finalement quitté la franchise à l’été 2018, seulement une saison, et ainsi terminé sa carrière aux Hornets. TP s’était donc envolé en Caroline du Nord où il a rejoint un certain… Michael Jordan. Via le Journal du Dimanche , Parker a d'ailleurs été interrogé sur sa première rencontre avec l'ancien arrière de Chicago, propriétaire de Charlotte depuis 2010, lui qui était alors âgé de 14 ans à ce moment.

« J’avais 14 ans, cadeau de Noël de mes parents »