Basket - NBA : L’annonce tonitruante d’Antetokounmpo sur son avenir !

Publié le 16 novembre 2021 à 21h35 par Th.B.

Alors qu’il a prolongé son contrat chez les Milwaukee Bucks en début de saison dernière, Giannis Antetokounmpo n’a pas caché le fait qu’il pourrait aller voir ailleurs à l’avenu bien qu’il soit attaché à la franchise de ses débuts en NBA.

Depuis son arrivée chez les Bucks en 2013, soit le moment de sa draft, Giannis Antetokounmpo a absolument tout gagné d’un point de vue individuel et collectif. Deux fois élu MVP de saison régulière, une fois des Finales NBA, adoubé comme meilleur défenseur de l’année et du Most Improved Player, sans oublier sa bague NBA décrochée en fin de saison dernière, Antetokounmpo est bien à Milwaukee. Cependant, il ne se ferme aucune porte en ce qui concerne la suite de sa longue carrière, lui qui est seulement âgé de 26 ans.

« Dans deux ans, cela pourrait changer »