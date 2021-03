Basket

Basket - NBA : Coup de tonnerre pour l'avenir de Joakim Noah !

Publié le 1 mars 2021

Véritable icône du basket français, Joakim Noah ne reviendra pas sur les parquets. Après des doutes semés par son agent en décembre dernier, le joueur a décidé de prendre sa retraite.

Après une belle carrière et sans doute l’un des palmarès les plus remplis du basket français, Joakim Noah va quitter les parquets. Le pivot aura fait les belles heures des Chicago Bulls entre 2007 et 2016, et s’est imposé comme l’un des joueurs majeurs de la franchise après l’ère Michael Jordan. Élu meilleur défenseur de l’année en 2014, Joakim Noah a également figuré à deux reprises dans le All-Star Game (2013 et 2014). Après une dernière pige du côté des LA Clippers en 2020, Jooks va raccrocher les chaussures. De légers doutes avaient été semés par son agent en décembre : « Quelle carrière illustre pour Joakim, démarrant avec deux titres nationaux avec l’Université de Floride, jusqu’à un titre de meilleur défenseur de la ligue et en devenant un des joueurs les plus passionnés et intenses qui ait jamais pratiqué ce sport. Ce fut un honneur de représenter Joakim à travers son parcours. » avait-il commenté il y a quelques semaines. Et ces doutes ont laissé place à la certitude ce lundi.

Un dernier contrat chez les Bulls et puis s’en va