Basket - NBA : Cette surprenante anecdote sur LeBron James !

Publié le 27 février 2021 à 21h35 par La rédaction mis à jour le 27 février 2021 à 21h38

Depuis le début de sa carrière, LeBron James affiche des qualités athlétiques incroyables, notamment sur les dunks. Le joueur des Lakers a le don d’écraser tous ceux qui se mettent sur son chemin. Pourtant, King James n’a jamais participé au Slam Dunk Contest. Et la raison est totalement surprenante.

Malgré son âge (36 ans), LeBron James est toujours dominateur sur les parquets de la NBA. De par son physique impressionnant, le joueur des Lakers écrase la concurrence. Et cela a été le cas depuis le début de sa carrière. L’un des points forts de King James est notamment sa capacité à aller au dunk assez facilement. Une fois lancé à pleine vitesse, il est presque inarrêtable. Pourtant, LeBron James n’a jamais participé au Slam Dunk Contest. Un très grand regret pour tous les fans de la NBA. Et la raison serait totalement incroyable quand on connaît le caractère du joueur.

« LeBron avait 100% peur de faire le Dunk Contest »