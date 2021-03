Basket

Basket - NBA : Ibrahimovic, James… La grosse mise au point de ce joueur de NBA !

Publié le 3 mars 2021 à 17h35 par T.M.

Depuis quelques jours, cela chauffe entre LeBron James et Zlatan Ibrahimovic. Un débat sur lequel s’est prononcé Enes Kanter.

Aux yeux de Zlatan Ibrahimovic, sport et politique ne font pas bon ménage. Dernièrement, la star du Milan AC n’avait d’ailleurs pas hésité à tacler LeBron James, lui qui est très impliqué dans les sujets sociétaux aux Etats-Unis. « Les sportifs de haut niveau unissent le monde entier, et les politiques le divisent. Notre rôle est d’unir les gens en faisant ce que l’on sait faire de mieux », avait notamment lâché le Suédois. Depuis, la tension monte entre les deux stars, mais ce débat ne manque pas de faire réagir d’autres joueurs de la NBA. Et face aux attaques d’Ibrahimovic contre LeBron James, Enes Kanter, pivot de Portland, a livré une grosse réponse au Suédois.

« Black Lives Matter n’est pas une déclaration politique »