Basket - NBA : Cette énorme révélation du réalisateur de The Last Dance sur Jordan !

Publié le 5 mai 2020 à 17h35 par Th.B.

Réalisateur du documentaire The Last Dance pour ESPN, Jason Hehir a assuré que l’audience n’était sans doute pas préparée aux épisodes 7 et 8 qui seront diffusés la semaine prochaine. Le comportement de Michael Jordan avec ses coéquipiers et ses adversaires aurait été limite.

Depuis le 20 avril et les deux premiers épisodes diffusés sur la plateforme Netflix , The Last Dance suscite de vives réactions dans le monde de la NBA et chez les fans de basket. Ce documentaire retrace la dynastie des Chicago Bulls dans les années 90 avec leurs six titres de champion NBA et se focalise principalement sur Michael Jordan, athlète et compétiteur hors pair qui avait ses forces et ses failles. Et d’après le réalisateur du documentaire Jason Hehir, la face de Michael Jordan sur laquelle The Last Dance va se concentrer dans les deux prochains épisodes va en choquer plus d’un.

« Quand vous verrez les épisodes la semaine prochaine, vous serez surpris »