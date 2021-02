Basket

Basket - NBA : All-Star Game, titre… Rudy Gobert vide son sac !

Publié le 14 février 2021 à 22h35 par Th.B.

Malgré les excellentes performances de l’Utah Jazz qui pointe à la première place du classement de la conférence Ouest, le nom de Rudy Gobert ne figure pas au premier plan des votes pour le All-Star Game. Une chose qui ne surprend pas le Français qui a tiré un constat clair.

Le dimanche 7 mars prochain, le All-Star Game aura lieu malgré la réticence d’un bon nombre de joueurs de la NBA concernant la tenue de cet évènement annuel au coeur de cette pandémie qui a résulté sur un calendrier surchargé pour les joueurs. Malgré une première place de conférence Ouest avec l’Utah Jazz, Rudy Gobert n’est pas bien parti pour prendre part à ce gros rendez-vous du basket américain. En effet, le Français n’est pas omniprésent au niveau des votes des fans. Résigné, Gobert souligne le manque de soutien de la fan base française concernant sa situation en soulignant cependant que pour lui la priorité sont les Play-Offs et le titre de champion NBA.

« Chaque année, c’est un petit peu la même chose »