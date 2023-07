Avant la nouvelle saison NBA, Giannis Antetokounmpo risque gros

Florian Barré

Blessé depuis quelque temps au niveau du genou gauche, la superstar des Bucks, Giannis Antetokounmpo, est passé sur le billard à l’aube de la nouvelle saison NBA. Et pour être totalement remis lors du premier match en octobre prochain, le Greek Freak devra sans doute faire l’impasse sur la Coupe du monde qui démarre fin août.

Giannis Antetokounmpo, double MVP NBA, pourrait bien rater la grande messe de basket mondial de l'année. L’intérieur de Milwaukee, fer de lance de la sélection grecque, a subi une opération du genou a indiqué sa franchise mercredi. Même si les Bucks se veulent rassurant, puisqu’il ne s’agissait que d'une arthroscopie, l’insider Shams Charania de The Athletic assure que ses chances de participation au Mondial sont compromises.

Giannis, bien parti pour rester chez lui

Pour l’heure, aucune décision n’a été prise dans le camp d’Antetokounmpo si l’on en croit BasketNews , bien que la solution la moins risquée en vue la prochaine saison NBA soit de faire l’impasse sur le Mondial… Cela fait plusieurs saisons qu’il enchaîne les grosses campagnes de postseason avec Milwaukee ainsi que les petits bobos. Il a par ailleurs déjà représenté la Grèce à l’EuroBasket 2022. Et si on ajoute à tout ça les Jeux Olympiques 2024 à Paris, on peut facilement comprendre que Giannis soit face à un choix cornélien.

Problème, le Mondial donne accès aux JO

Ce qui fait probablement hésiter Antetokounmpo au final, c’est l’importance de la compétition qui arrive. Car non seulement c’est une Coupe du Monde, mais c’est aussi une voie d’accès pour les Jeux Olympiques de Paris, JO que Giannis n’a encore jamais disputés durant sa carrière… Si la Grèce termine dans les deux meilleures équipes européennes durant le Mondial, elle aura donc directement accès aux Jeux, sans passer par les phases de qualification. Sans l’intérieur des Bucks, il faudrait un véritable exploit pour que les Grecs arrivent devant la France, la Slovénie ou encore l’Espagne, pour ne citer que ces sélections européennes.