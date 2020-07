Basket

Basket - NBA : Le terrible constat de LeBron James sur le «Black Lives Matter»

Publié le 24 juillet 2020 à 11h35 par A.D. mis à jour le 24 juillet 2020 à 11h40

Après le décès de George Floyd, le mouvement Black Lives Matter a pris une ampleur d'autant plus grande à travers le monde. LeBron James a tenu à faire passer un message clair sur le sujet.

En plus de George Floyd, LeBron James a également eu une attention particulière pour Breonna Taylor. Alors que la jeune femme noire a été tuée chez elle par des policiers en mars, la star des LA Lakers n'a pas manqué de faire passer un message fort sur le sujet. « Tout d'abord, je veux continuer à faire la lumière sur la justice qui doit être rendue à Breonna Taylor et sa famille et sur tout ce qui se passe avec cette situation. Nous voulons que les policiers qui ont commis ce crime soient arrêtés. En tant que leader de cette ligue, je veux que la famille (de Taylor) sache et que l'Etat du Kentucky sache... nous voulons la justice. C'est de cela qu'il s'agit. En 2016, Barack Obama était notre président. On sait bien ce qu'il en est aujourd'hui. Y a-t-il du progrès en terme de justice sociale aux USA ? Je crois qu'on peut tous se poser là et dire qu'il n'y a pas de progrès », a-t-il déclaré en conférence de presse après le match de préparation entre les Lakers et les Mavericks.

«Quand vous êtes noir, ce n’est pas un mouvement. C’est un mode de vie»