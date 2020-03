Basket - NBA : Le message fort de LeBron James sur le coronavirus...

Basket

Alors que Rudy Gobert a été testé positif au coronavirus, la NBA a décidé de suspendre la compétition. Une nouvelle que regrette amèrement LeBron James.

LeBron James veut déjà oublier cette année 2020. Le 26 janvier dernier, Kobe Bryant s'est éteint à la suite d'un accident d'hélicoptère. Une catastrophe pour le monde du basket et du sport en général. Alors que la NBA n'a pas encore fait son deuil, une terrible nouvelle vient en rajouter une couche. Alors que Rudy Gobert est touché par le coronavirus, la ligue américaine a décidé de suspendre toutes les compétitions jusqu'à nouvel ordre. « La NBA va suspendre ses matchs après la conclusion des matchs de mercredi soir jusqu’à nouvel ordre. La NBA va se servir de ce hiatus pour déterminer les prochaines étapes à suivre au sujet de l’épidémie de coronavirus » , a-t-elle informé via un communiqué. Sur son compte Twitter , LeBron James n'a pas su cacher sa tristesse face à cette nouvelle désillusion.

« Nous annulons des événements sportifs, les écoles, les lieux de travail. Nous devons vraiment annuler cette année 2020 ! Ç'a été trois mois très durs », a-t-il regretté sur le réseau social.

Man we cancelling sporting events, school, office work, etc etc. What we really need to cancel is 2020! Damn it’s been a rough 3 months. God bless and stay safe