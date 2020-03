Basket

Basket - NBA : LeBron James veut que l’on s’inspire de lui !

Publié le 9 mars 2020 à 11h35 par La rédaction

LeBron James continue de monter en puissance à l’approche des Playoffs. Mais au-delà de ses énormes statistiques, le King veut inspirer les autres.

Après une énorme performance contre les Bucks de Milwaukee, LeBron James a encore prouvé pourquoi il était l'un des meilleurs joueurs de l’histoire de la NBA dimanche dernier. Les Lakers se sont imposés 112 à 103 sur le parquet des Clippers et le King y est pour quelque chose. Ses dernières performances poussent son équipe vers les sommets mais ce qui importe LeBron James, c’est d’inspirer ses coéquipiers.

« C'est mon travail d'inspirer ces gars »