Basket : La NBA répond au coup de gueule de LeBron James !

Publié le 17 juin 2021 à 10h35 par La rédaction

Après la grave blessure de Kawhi Leonard qui s’ajoute à une liste plutôt longue, LeBron James a violemment réagi sur les réseaux sociaux, et s’en est pris à la NBA. Le porte-parole de la grande ligue de basket s’est exprimé et a répondu à la star des Lakers.

Alors que les playoffs se dessinent petit à petit et que la fin de saison approche, de nombreux joueurs connaissent des blessures en NBA. La dernière en date, celle de Kawhi Leonard, star des Clippers, qui doit abandonner son équipe encore en lice. Une blessure grave qui a fait enrager LeBron James, déjà en vacances, la star des Lakers a poussé un violent coup de gueule sur les réseaux sociaux et a fait passer un message sur la situation actuelle en NBA. Le porte-parole de la grande ligue, Mike Bass, s’est exprimé sur les déclarations de LeBron James.

« La fréquence des blessures était virtuellement la même cette saison qu’en 2019-20 »