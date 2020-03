Basket - NBA

Basket - NBA : Cette grande nouvelle sur l’état de santé de Rudy Gobert et Donovan Mitchell !

Publié le 27 mars 2020 à 22h35 par D.M.

Le Utah Jazz a annoncé que Rudy Gobert et Donovan Mitchell, tous deux contrôlés positifs au Coronavirus étaient désormais guéris.

« Je me sens de mieux en mieux. Il y a quelques jours, je m’essoufflais plus vite qu’avant. Au ping-pong par exemple, ou avec des choses que je fais très facilement d’habitude. Maintenant, j’essaie de dormir entre 8 et 10 heures par nuit et je reprends mon rythme petit à petit. Je n’ai toujours pas retrouvé l’odorat, mais le goût revient petit à petit. J’essaye de m’entraîner tous les jours, Hier j’ai fait une bonne séance cardio, muscu » déclarait Rudy Gobert mercredi lors d’un live Instagram avec son agent. Contrôlé positif au Coronavirus le 12 mars dernier, le pivot français semblait retrouver la pleine possession de ses moyens. Une impression confirmée par la déclaration du Utah Jazz qui a annoncé ce vendredi que Rudy Gobert et son coéquipier Donovan Mitchell, lui aussi atteint par le virus, étaient désormais guéris.

« Donovan Mitchell et Rudy Gobert ne présentent plus de risque d'infection pour les autres »