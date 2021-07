Basket

Basket - NBA : Cette annonce fracassante sur une arrivée de Kawhi Leonard aux Lakers !

Publié le 3 juillet 2021 à 18h35 par La rédaction

Blessé au genou pendant les playoffs, Kawhi Leonard n’a pas pu aider son équipe des Clippers contre Phoenix, et a assisté à l'élimination des siens en finale de conférence Ouest. Une situation compliquée pour la superstar de Los Angeles, qui pourrait même selon Skip Bayless quitter sa franchise.

Attendu au tournant cette année, Kawhi Leonard n’a malheureusement pas pu s’exprimer totalement lors de la belle aventure des Clippers en playoffs. En se blessant contre le Jazz, la superstar de Los Angeles n’aura disputé aucune des six rencontres de la finale de conférence Ouest contre Phoenix. Une triste fin de playoffs pour Kawhi Leonard qui peut maintenant se concentrer sur la saison prochaine de NBA. Cependant, son avenir chez les Clippers semble de plus en plus flou à en croire les dernières rumeurs, et ce n’est pas le journaliste d’ ESPN Skip Bayless, qui va dire le contraire.

« Je ne serais pas choqué si Kawhi Leonard signait chez les Lakers »