Basket - NBA : Anthony Davis met les choses au clair avant les playoffs !

Publié le 23 mai 2021 à 18h35 par La rédaction

Alors que l'entrée en lice des Lakers approche à grands pas dans ces playoffs, Anthony Davis s'est livré en interview en toute honnêteté sur son état de forme.

Alors que les Lakers affrontent les Suns pour le début de leur playoffs ce dimanche soir, beaucoup de choses risquent de dépendre de LeBron James et Anthony Davis. Alors que le King est en plein coeur d'une nouvelle polémique, l'intérieur des Lakers lui, a justement tenu à rassurer tout le monde en interview quant à son état de forme. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne manque pas de confiance en lui...

« Je n’ai rien à prouver à personne. »