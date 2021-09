Basket

Basket : La confidence de Rudy Gobert sur la performance des Bleus aux JO !

Publié le 21 septembre 2021 à 15h35 par Th.B.

Battu en finale des Jeux Olympiques avec l’Équipe de France de basket, Rudy Gobert s’est attardé sur le parcours des Bleus au cours de ces olympiades et sur ce que cela a représenté pour lui et la future génération.

Pour la première fois depuis les olympiades de Sydney en 2000, l’Équipe de France masculine de basket est parvenue à atteindre la finale des Jeux Olympiques à Tokyo cet été. Bien que les hommes de Vincent Collet avaient réussi à prendre le meilleur sur les États-Unis lors des poules, la chanson n’a pas été la même au cours de la finale où Rudy Gobert et les siens n’ont pas pu réitérer cette performance face à Kevin Durant notamment pour cinq petits points. (87-82). Gobert est revenu sur ce beau parcours des Bleus.

« Quand tu réalises que tu es en fait en finale des Jeux Olympiques… »