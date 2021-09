Basket

Basket - NBA : Iguodala rend un vibrant hommage à Lebron James !

Publié le 19 septembre 2021 à 22h35 par La rédaction

LeBron James est une légende de la NBA pour beaucoup de basketteurs. Et à en croire Andre Iguodala, The King est le joueur le plus intelligent de la histoire de la Ligue.

Avec trois championnats remportés en NBA, dont celui de 2020 avec les Lakers, Lebron James est une légende dans le monde du basket. Récemment, c’est le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA, Kareem Abdul-Jabbar qui l’a adoubé dans une interview accordé au journaliste Marc Stein : « J e suis impatient de voir LeBron battre mon record. Je ne vois pas les records comme un accomplissement personnel, mais plutôt comme une réussite humaine. Si un joueur réussit ce que personne n’a fait avant, il donne de l’espoir à tous les autres de pouvoir le faire. C’est une immense source d’espoir et d’inspiration pour tout le monde. » Invité du Breakfast club , André Iguodala en a rajouté une couche sur LeBron James, se concentrant sur son intelligence de jeu.

«Lebron James est le joueur le plus intelligent de l’histoire»