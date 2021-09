Basket

Basket - NBA : DeAndre Jordan compte sur LeBron James et Russell Westbrook !

Publié le 13 septembre 2021 à 10h35 par La rédaction

Dernier renfort en date des Lakers, DeAndre Jordan mise beaucoup sur son association avec LeBron James et Russell Westbrook pour relancer sa carrière et décrocher son premier titre de champion NBA.

Dans le dur pendant ses deux saisons passées chez les Brooklyn Nets, DeAndre Jordan va tenter de rebondir aux Lakers. A 33 ans, le solide pivot espère décrocher sa première bague de champion NBA. Une ambition qui prend tout son sens vu l’effectif de la franchise de Los Angeles. S’il n’est pas la recrue la plus attendue, DeAndre Jordan compte bien apporter son expérience. Et l’Américain mise beaucoup sur LeBron James et Russell Westbrook.

« Avoir autant de menaces différentes va nous être extrêmement bénéfique »