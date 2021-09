Basket

Basket - NBA : L’énorme sortie de Joakim Noah sur sa rivalité avec… LeBron James !

Publié le 8 septembre 2021 à 12h35 par La rédaction

Maintenant retraité, Joakim Noah est revenu sur sa grosse rivalité avec sa bête noire, LeBron James, à l’époque où les Bulls visaient le titre.

Les années passent, les joueurs aussi, mais LeBron James est toujours là. A 36 ans, le joueur des Lakers est toujours l’un des meilleurs joueurs de NBA. Cependant, son corps commence à lui jouer des siennes et les blessures s’enchaînent un peu plus régulièrement. Cette saison, le King compte bien remettre les choses au clair, surtout avec le recrutement XXL des Lakers. Et alors que LeBron n’a toujours pas fini de martyriser ses adversaires, ceux du passé se souviennent encore de lui. C’est le cas de Joakim Noah, maintenant retraité.

« Ce putain de gars nous a battus pendant des années pour nous empêcher de gagner un titre »