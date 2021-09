Basket

Basket - NBA : La nouvelle sortie fracassante de Paul Pierce !

Publié le 12 septembre 2021 à 22h35 par La rédaction

Intronisé au Hall of Fame dans la nuit du samedi 11 septembre, Paul Pierce est connu pour ne pas mâcher ses mots. Et il n'a pas manqué de tacler les franchises qui ont refusé de le drafter.

Néo-Hall of Famer, Paul Pierce a derrière lui une carrière bien remplie. Un titre de champion, MVP des Finales 2008, 10 sélections au All-Star Game… La légende des Boston Celtics, où il a joué pendant 15 ans, est revenu sur sa draft mouvementée, lors de son discours d’intronisation au Hall of Fame.

«J’aimerais remercier les 9 équipes qui n’ont pas voulu me choisir»