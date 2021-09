Basket

Basket : Les confidences d'Evan Fournier sur l'échec aux JO !

Publié le 19 septembre 2021 à 16h35 par La rédaction

À deux doigts de décrocher la plus belle des médailles aux JO, Evan Fournier a raconté comment il avait vécu la défaite de l’équipe de France en finale face aux États-Unis.

L’équipe de France de basket était proche cet été de réaliser un des plus grands exploits du sport français. Mais les Bleus se sont finalement inclinés face à Team USA en finale des Jeux Olympiques à Tokyo (87-82). Auteurs d’un parcours remarquables, les hommes de Vincent Collet étaient particulièrement frustrés à l’issue de cette finale. Evan Fournier, dans un entretien au journal L’Équipe , a raconté les minutes qui ont suivi cette rencontre.

« Je me suis caché, j'ai pleuré »