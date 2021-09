Basket

Basket - NBA : Shaquille O’Neal se livre sur la fin de carrière de LeBron James !

Publié le 15 septembre 2021 à 9h35 par La rédaction mis à jour le 15 septembre 2021 à 9h44

Déjà l’un des plus grands joueurs de l’histoire de la NBA, LeBron James pourrait bien devenir le numéro 1…

Avec encore quelques petites saisons devant lui, LeBron James n’a pas perdu de son génie. Le joueur des Lakers continue de faire les beaux jours de la franchise, aux côtés d’Anthony Davis, et désormais Westbrook ou encore Carmelo Anthony. Si King James tourne à 18,4 points de moyenne pendant 2 saisons, il dépassera Kareem Abdul-Jabbar au classement du joueurs ayant inscrit le plus de point en NBA, et en occupera la tête.

Shaq voit LeBron devenir le plus grand