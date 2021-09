Basket

Basket : Rudy Gobert se confie sur sa vision de la société !

Publié le 18 septembre 2021 à 14h35 par La rédaction

Si sa réputation sur un parquet n’est plus à faire, Rudy Gobert est un citoyen comme les autres et a livré son ressenti sur la société d'aujourd'hui. Le pivot français a dévoilé les causes importantes à ses yeux.

Rudy Gobert est un cadre de l’Équipe de France et un des meilleurs joueurs de NBA (3 fois élu meilleur défenseur). Au-delà du parquet, le sportif français le mieux payé de l’histoire a crée la « Rudy Gobert Academy » dans le but d’aider des jeunes en difficulté. Le pivot des Utah Jazz est un acteur du débat public et milite pour des causes qui lui tiennent particulièrement à cœur comme il l’a confié dans un entretien au Parisien .

«Si je fais des choses qui ne sont pas bien, j’essaie qu’à la fin, ce que je fais de bien soit plus important»