Basket : Les énormes ambitions d’Evan Fournier avec l’Équipe de France !

Publié le 20 septembre 2021 à 14h35 par La rédaction

Après sa médaille d’argent à Tokyo, l’Équipe de France ne compte pas s’arrêter là et souhaite remporter la plus belle des breloques à Paris en 2024. Evan Fournier a évoqué les ingrédients qui conduiront à la réussite.

Dans une phase ascendante, l’Équipe de France de basket se veut toujours plus ambitieuse. Tout proches de triompher lors des Jeux Olympiques de Tokyo, les Bleus voudront aller chercher le titre lors des JO de Paris en 2024. Mais avant cela, l’Euro a lieu l’année prochaine et les hommes de Vincent Collet auront à coeur là aussi de performer. Evan Fournier, dans un entretien accordé au journal L’Équipe , a expliqué que l’Équipe de France devait continuer à construire un collectif pour être davantage compétitif sur une longue période.

« On a l’occasion d’enfoncer le clou, de bâtir une dynastie »