Tennis

Tennis : Les regrets de Gilles Simon malgré sa nouvelle finale...

Publié le 11 juillet 2020 à 9h35 par A.D. mis à jour le 11 juillet 2020 à 9h37

Tombeur de Hugo Grenier au Challenge Elite FFT, Gilles Simon affrontera Pierre-Hugues Herbert en finale. Le Niçois est revenu sur ses difficultés lors de son dernier match.

Gilles Simon s'est fait un peu peur. Opposé à Hugo Grenier au Challenge Elite FFT, Gilles Simon a eu recours au tie-break pour l'emporter dans le deuxième set (6-2, 7-6). Grâce à cette victoire, Gilles Simon a validé son ticket pour la finale. Une finale qu'il disputera face à Pierre-Hugues Herbert. Avant de se frotter à son compère de Coupe Davis, Gilles Simon a analysé sa victoire contre Hugo Grenier.

«Ça devenait dur de percuter et de faire les efforts à chaque point»