Tennis

Tennis : Andy Murray s’interroge pour Roland-Garros…

Publié le 4 septembre 2020 à 16h35 par La rédaction

Battu par Felix Auger-Aliassime en affichant un niveau de jeu inquiétant, Andy Murray a été en souffrance physique tout au long de la rencontre lors de l’US Open. Et le Britannique semble s’interroger sur sa présence à Roland-Garros…

Andy Murray s’inquiète. Après avoir été battu en affichant un niveau de jeu inquiétant face à Felix Auger-Aliassime à l’US Open, Andy Murray a analysé sa performance, affirmant qu’il devait encore retrouver son physique d’avant sa longue et grave blessure. Après cette rencontre difficile, le Britannique a tenu à évoquer sa présence à Roland-Garros. Et pour le Grand Chelem français, Andy Murray s’interroge…

« Je me vois bien jouer que Roland-Garros, mais... »