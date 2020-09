Tennis

Tennis : Quand Auger-Aliassime encense Andy Murray !

Publié le 3 septembre 2020 à 23h35 par A.D.

Ce vendredi, Felix Auger-Aliassime rencontrera Andy Murray au deuxième tour de l'US Open. Avant ce duel au sommet, le prodige canadien n'a pas tari d'éloges à l'égard de l'ancien numéro un mondial.

Qualifié pour le deuxième tour de l'US Open, Felix Auger-Aliassime se frottera à Andy Murray ce vendredi. De retour d'une grave blessure à la hanche, le Britannique retrouve peu à peu ses sensations. Mais pour Felix Auger-Aliassime, il n'est pas question de sous-estimer l'ancien numéro un mondial. Dans des propos rapportés par We Love Tennis , le jeune canadien (20 ans) a rendu hommage à Andy Murray avait d'expliquer clairement qu'il ne comptait pas prêter attention à ses récents pépins physiques.

«J’attends le meilleur d'Andy Murray lors du prochain match»