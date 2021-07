Tennis

Tennis : Ce vibrant hommage adressé à Novak Djokovic !

Novak Djokovic a rejoint ce dimanche Rafael Nadal et Roger Federer au palmarès des Grands Chelems. Des performances uniques malgré un manque de reconnaissance médiatique, selon le clan du Serbe. Son entraîneur tente de comprendre les raisons de ce "désamour".

La relation entre Novak Djokovic, les médias et le public est loin d'être un long fleuve tranquille. Malgré un palmarès exceptionnel - l'un des plus beaux de l'histoire du tennis - le Serbe se plaint régulièrement de ne pas recevoir l'amour des spectateurs, comme peuvent les recevoir Rafael Nadal et Roger Federer. Désormais l'égal des deux joueurs au niveau du palmarès, le clan Djokovic aimerait que le tennisman serbe bénéficie d'une reconnaissance identique.

Pour son entraineur, il y a une part de jalousie !