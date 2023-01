Open d’Australie : «Son attitude me débecte» Djokovic mis en cause

La rédaction

Vainqueur en quatre sets face au Français Enzo Couacaud (191ème mondial), 6-1, 6-7, 6-2, 6-0, Novak Djokovic s’est fait un petit peu peur lorsque le joueur né à l’Île Maurice a haussé son niveau de jeu pour lui prendre un set. Un match où le Serbe s’est également emporté face à spectateur et a utilisé un joker médical pour une cuisse douloureuse. Et voilà que le comportement de Djokovic lui vaut aujourd'hui de sévères critiques.

De retour à l’Open d’Australie après son absence de l’an dernier car il n’était pas vacciné contre le Covid-19, Novak Djokovic fait déjà parler de lui. Entre ses échanges avec les spectateurs et l’arbitre ainsi que l’attitude envers Couacaud, le Serbe ne s’est pas fait que des amis.

« A force de crier au loup, on y croit plus »

Lors de l’émission Super Moscato Show diffusée sur RMC , Stephen Brun, consultant, s’est lâché sur le cas Djokovic, notamment sur le joker médical : « Il a tellement surjoué les pépins physiques, fait semblant de boiter pour faire une sorte de ‘revival’ au quatrième set, c’est qu’à force de crier au loup on y croit plus ! »

« Son attitude me débecte »