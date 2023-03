«J'ai bien changé» : L’improbable sortie de Benoît Paire

La rédaction

Benoît Paire a remporté un tournoi pour la première fois depuis quatre ans ce dimanche. C'était le tournoi challenger de Puerto Vallarta, au Mexique. Une sacrée bouffée d'oxygène pour le tennismen français qui accumulait les déceptions depuis de nombreuses années sur tous les courts du monde entier. Sur son compte Instagram il s'est également amusé de la façon dont il a fêté ce titre, avec seulement une pizza.

Benoît Paire est un joueur plein d'humour et d'autodérision. Victorieux de son premier tournoi depuis 4 ans à Mexico, ce titre le fait bondir de 40 places au classement ATP, le faisant passer de la 209ème à la 169ème place. Face au Japonais, Yuta Shimizu (167ème mondial), le Français a du batailler pour renverser la rencontre, et finalement gagner ce match en trois sets (3-6, 6-0, 6-2). Cela valait bien un feu d'artifice et une pizza.

Habitué aux soirées arrosées

Benoît Paire avait l'habitude de fêter ses victoires (et ses défaites) dans des soirées arrosées où l'alcool coulait à flots. Cela lui avait d'ailleurs valu les critiques de sa compatriote, Marion Bartoli, qui lui avait dit, en 2019 : « Je n’ai jamais cassé une raquette, traité mon adversaire de complètement nul et encore moins déclaré que pour oublier une défaite j’allais passer 15 jours à sortir en boîte de nuit. Donc en terme de leçon je crois que tu peux franchement t’abstenir de m’en donner. » Benoît Paire avait ensuite souvent évoqué la championne de tennis avec des « Santé Marion! » largement repris depuis.

Tennis : L'improbable révélation sur Djokovic https://t.co/Ym0wKEDm9v pic.twitter.com/K69IUO7djI — le10sport (@le10sport) March 12, 2023

« J'ai bien changé »